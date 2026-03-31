ただの「好発進」で済ませる気はなさそうだ。ブルージェイズが球団創設５０周年のメモリアルイヤーを開幕３連勝で快調に滑り出し、しかも投手陣は開幕３試合で計５０奪三振というメジャー記録まで樹立した。とはいえ米メディア「ヘビー」が伝えたのは、単なる勢いではない。昨季ワールドシリーズでドジャースにあと一歩でねじ伏せられたチームが、借りを返すための材料を次々にそろえ始めている現実だ。ブルージェイズは２０２