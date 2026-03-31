「連盟の体制が何も変わらなかったことで、今回の事態を招いたのです」3月30日、文部科学省で記者会見を開き、五輪不出場問題について言及したのは、ボブスレー元日本代表選手の村上健二氏と金子慶輝（よしき）氏だ。「ミラノ・コルティナ冬季五輪では、ボブスレー連盟のスタッフが五輪への出場資格要件を見落としていたため、男子日本代表が出場できなくなるというトラブルがありました。それ以外にも、選手らは連盟の不祥事や