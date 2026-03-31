福岡移転後初のリーグ３連覇を狙うソフトバンクは日本ハムとの開幕カードで３連勝を飾り、最高のスタートを切った。初戦から伊藤、達、有原と力のある投手を先発に立ててきたライバルを一蹴。３試合連続の逆転勝ちで地力の差を印象づけた。シーズンは１４３試合の長丁場でチームの総合力がモノを言う。主力だけで勝ち続けることは難しく、常に主力選手がフレッシュな状態で満足に戦えるとも限らない。ホークスの強さを象徴する