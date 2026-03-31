ゴルフ界のスーパースターで交通事故を起こして逮捕されたタイガー・ウッズ（５０＝米国）はドナルド・トランプ米大統領から孫たちを車に同乗させることを禁止されていたと、英紙「サン」が報じた。ウッズはトランプ大統領の元義理娘（長男ジュニア氏の元嫁）バネッサさんと交際中。同大統領の孫となる子供が５人いるが「ウッズはトランプ大統領の孫たちを車で送迎することを禁じられている」とし「バネッサさんの子供（孫たち