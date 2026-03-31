猫さんがケージの上に飛び乗ろうとジャンプすると……。予想通りのドジっ子感満載な結末がThreadsで11万回以上も表示されるほど話題に！コメント欄には「その前すっごい慎重に距離測ってたじゃんw」「飛んだ瞬間やっぱり笑っちゃう」「何回見ても吹き出してしまうw」といった声が寄せられました！ 【動画：ケージの上にジャンプしようと『距離感を見定めていた猫』→次の瞬間…】 ケージの上に乗りたい猫さん