バージニア工科大戦米大リーグが開幕を迎え盛り上がりを見せる中、全米大学体育協会（NCAA）1部・米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が衝撃の打撃を披露した。29日（日本時間30日）、敵地バージニア工科大戦前の打撃練習でスコアボードを破壊する衝撃の一発を放った。バージニア工科大のロゴが入ったスコアボードの最上部。なんと佐々木の強烈な打球で穴が開いてしまったようだ。スタンフォード大野球部公式Xが実際の画像