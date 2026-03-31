記事ポイントFIA世界ラリー選手権（WRC）公式潤滑油パートナーの欧州ブランドが2026年3月より日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュな状態に維持Jaguar Land Rover・Volkswagen・Mercedes-Benzなど主要自動車メーカーのアプルーバルを取得 欧州発の高性能潤滑油ブランドWolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）が、2026年3月より日本市場に初上陸しています。FIA世界ラリー選手