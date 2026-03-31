女優の満島ひかり（４０）が３０日、モデルで写真家の浅野啓介（３２）と結婚し、妊娠したことを自身のインスタグラムで報告した。２人に交際報道はなく、電撃発表となった。２人はこの日、婚姻届を提出。夫婦連名で「お腹（なか）の中には新しい命が宿っております」と、おめでたも伝えた。出産時期などは公表しないという。４０歳の節目に第１子を授かったが、「周りからの協力や温かな気持ちをいただき、今は心身の健康を