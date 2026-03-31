スポーツ報知の読者の皆さん、こんにちは！ＤＡＩＧＯです。このコラムも３シーズン目に突入。今年も皆さんと一緒に巨人を応援できることをうれしく思います。さて、２６年のシーズンが開幕しました。昨年リーグ優勝した阪神との開幕カードは１勝２敗で負け越し。もちろん悔しさはあるんですが、それ以上に見えたものもあると思います。これまで巨人の４番として活躍していた岡本がメジャーに移籍。昨季は３位で当然、上を