記事ポイント会津天宝醸造のロングセラー「鯛みそ」が2026年4月よりパッケージリニューアル鯛を想起させるピンク基調のデザインで「国産天然鯛使用」を前面に表示日常使いから贈答まで対応する上質感のあるパッケージに進化 会津天宝醸造から、ロングセラー商品「鯛みそ」のパッケージリニューアルが発表されています。国産天然鯛のみを使用した甘口仕立ての味噌で、幅広い世代から支持を得ている人気商品です。2026年4月より