女優の原菜乃華（２２）、俳優の窪塚愛流（２２）がこのほど、都内でテレビ東京系連続ドラマ「るなしい」（４月２日スタート、木曜・深夜０時３０分）の記者会見を行った。意志強ナツ子の同名漫画が原作。愛する人を信仰ビジネスに導く“神の子”（原）が主人公の、宗教純愛サスペンス。連ドラ初主演の原は「自分が演じるのを忘れるほど、脚本が面白い。最近アロマキャンドルにはまっていて、揺れる炎を見ながら脚本を開くと