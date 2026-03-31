記事ポイント2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、中国で日本未承認の治療に挑む6歳の川口まふゆさんまふゆちゃんを救う会が目標2,300万円のクラウドファンディングを「For Good」にて実施中募集期間は2026年4月3日（金）まで、治療費と家族の経済的支援が目的 2度の造血幹細胞移植がいずれも再発し、日本での治療継続が困難となった6歳の川口まふゆさんが、中国で最後の治療に挑んでいます。まふゆちゃんを救う会は、治療