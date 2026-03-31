◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）第７０回大阪杯・Ｇ１は４月５日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。１７年にＧ１昇格し、１０回目の節目を迎える今年は強い４歳世代の代表格・クロワデュノール、国内外Ｇ１・２勝をマークしているダノンデサイルの史上５度目の日本ダービー馬対決が見所。復権へここは負けられない。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールが万全の態勢で年長馬