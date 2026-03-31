第９８回センバツ高校野球の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。両校は３０日、兵庫県内で調整。智弁学園の主将・角谷哲人捕手（３年）はＯＢのブルージェイズ・岡本のメジャー初本塁打を力に、初優勝した１６年以来の頂点を誓った。英気を養った智弁学園ナインが、朝からテンションを上げた。主将の角谷は快適に目覚めた一人。「スマホに通知が出ていました」と、ＯＢの岡本が放ったメジャー