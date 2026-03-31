記事ポイント三共食品発のアパレルブランド「GOODFOOD」から2026春夏コレクションTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに一日の時間帯の空気感をカラーリングとグラフィックで表現したデザイン美容家きぃぃりぷさんをモデルに起用しインタビューも公開 三共食品が展開するライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションとしてTシャツ7型が公式ECサイトで販売されています。「Sunday」をテーマに、日曜日の一