おじいちゃん、必ず勝つからね―。プロボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は５月２日、東京ドームでスーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑む。現在、米ロサンゼルスで強化合宿中だが、指導を受けるルディ・エルナンデス・トレーナーの父・ロドルフォさんが今年２月、９３歳で永眠した。中谷は１５歳の時から孫のようにかわいがってくれた米国の恩人に、ベルト奪取を約束