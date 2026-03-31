記事ポイント世界最大のテック展示会「CES2027」への日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社の募集を開始2027年で立ち上げ10年目・CES史上初の日本パビリオンとして累計37社以上の出展をサポート参加無料のオンライン説明会が4月13日・20日・5月12日に開催（大阪商工会議所共催は4月16日） 世界最大級のテック系展示会「CES2027」への出展を目指す日本企業に向け、日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社の募集を開始しています