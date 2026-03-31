智弁学園、智弁和歌山名誉監督の高嶋仁氏が決勝を占った。立場上は智弁学園に勝ってほしいですが、総合的に大阪桐蔭に分があると見ています。３試合連続で１点差を制して、投手の調子も上がってきました。決勝は、吉岡君が先発して川本君で逃げ切りを図る。または川本君を完投させると予想します。彼はバケモンですね。１９２センチでもバランスがいい。各打者は甘い球を逃さずにヒットを打つのがうまいです。タイミングの取