記事ポイント約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園で、4月4日から12日まで開催全23店舗の「二の丸横丁」で春の味覚を楽しめ、ライトアップされた幻想的な夜桜も堪能できる別所温泉など3温泉地で最大3,000円お得に泊まれる宿泊キャンペーンも同時実施 長野県上田市の上田城跡公園で、「第23回上田城千本桜まつり」が4月4日(土)から12日(日)まで開催されます。約1,000本の桜が咲き誇る景色の中、地元グルメが集う「二の丸横丁」