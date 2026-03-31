記事ポイント人気のにんにくペーストが「翌日ニオわない魔法のにんにく」として大幅リニューアル独自の食後消臭液加工で食後3〜4時間でニオイが気になりにくい設計賞味期限を300日から365日に延長、参考小売価格378円（税込）で発売 会津天宝醸造から、人気商品「翌日ニオイが気にならないにんにくペースト」が「翌日ニオわない魔法のにんにく」として大幅リニューアルされます。独自の食後消臭液で加工されたペーストタ