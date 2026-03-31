◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３０日、栗東トレセン昨年の宝塚記念の覇者メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が復活を狙う。３月２６日の１週前追い切りは２週連続で太宰啓介騎手（レースは武豊騎手）が騎乗し、ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）を２馬身追走。我慢を利かせつつ直線で力強く伸び、６ハロン８０秒５―１１秒４で３馬身先着し