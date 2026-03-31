記事ポイントグラスを染める漆黒の色合いと100%ブルーアガベ由来の芳醇な甘みが融合したプレミアムテキーラアメリカンホワイトオーク樽とチャーリング樽を使う二段階熟成（4〜6ヶ月）によるキャラメル・バニラ・ハチミツの複雑な香りメキシコ・ハリスコ州の名門蒸留所「コンパニア・テキレラ・デ・アランダス」が手掛ける世界品質の1本 グラスに注いだ瞬間、漆黒に近い深みのある色合いが目を引くテキーラが日本に登場してい