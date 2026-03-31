女優原菜乃華（22）が30日、都内で、テレビ東京系ドラマ「るなしい」（木曜深夜0時30分）の記者会見に登壇した。同作で連続ドラマ初主演となる。撮影に際して「特段意識してることはない」としつつ、「誰よりも真摯（しんし）に作品に向きあわねばという気持ちを持って現場に入るようにしています」と強い意思を見せた。原演じる主人公と登場人物の出会いが大きく人生を変えることから、人生が変わったと思うターニングポイントを