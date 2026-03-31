さっそく力を示している岡本。チームメイトからも温かく迎え入れられているようだ(C)Getty Images昨年のア・リーグ王者ブルージェイズはアスレチックスとの開幕カードで3連勝を飾り、最高の形で2026年シーズンをスタートさせた。その中で、新加入の岡本和真も見事な活躍で勝利に貢献している。【動画】ゲレーロJr.もベンチから乗り出した、岡本の豪快なメジャー初アーチシーン初戦から3試合連続で安打を記録し、3月29日の3戦目