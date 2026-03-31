開幕から１番に入ったキャベッジは開幕カードの阪神戦で２、１、２の３試合連続計５安打。開幕戦では初回先頭打者本塁打が決勝打となるなど、トップバッターとして申し分ない成績を残している。開幕２カード目となる３１日の中日戦以降でも連続安打の期待が高まるが、巨人の先発１番打者で開幕から６試合以上連続で安打を放ったのが連続安打打者年度１０試合平井三郎＝５３年〃高橋由伸＝０７年８試合仁志