巨人・大勢投手（２６）が予定通り３１日からの中日戦（バンテリンＤ）に同行する。村田バッテリーチーフコーチは３０日、「昨日（２９日）の段階で大きなことが起こってないので、おそらく大丈夫。明日から入れるような動きはしています」と説明。ＷＢＣ出場を考慮されて開幕メンバーから外れていたが、３１日の出場選手登録へ視界良好だ。また、同じくキューバ代表でＷＢＣに出場していたマルティネスは４月３日からのＤｅＮ