“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が30日、自身のインスタグラムを更新。青いドレス姿を投稿した。「先日、八芳園にて知人の結婚式の司会を務めました！新郎新婦共に、すてきな笑顔でとても癒されました末永くお幸せに」と報告。「ブルーのドレスをお借りしました」とつづり、青いロングワンピース姿を公開した。ファンやフォロワーからも「可愛いすぎてしんどいオブザイヤー」「素敵なコ