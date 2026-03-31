広島の森下が、自身の今季初登板を前に刺激を受けた。きょう31日のヤクルト戦に先発。29日の中日戦で、打者28人で1安打完封した栗林の“準完全投球”を目の当たりにし「より一層、自分もやらないと、という気持ちにさせてもらった」と力を込めた。開幕3連勝同士の直接対決で、舞台は明大時代の「思い出の場所」でもある神宮。「（ヤクルトは）つながると点を取るイメージの打線。いい流れで来ているので、チームが勝てるような