広島との開幕3連戦で無安打に終わった中日・サノーが、休日を返上してバンテリンドームで打撃練習を行った。「3試合で思うような結果が出なかった。練習しかない」とバットを振り込んだ。メジャー通算164本塁打を誇り、オープン戦は4本塁打と長打力を発揮。ただ開幕後はまだ快音が聞こえず、チームの3連敗の一因となった。この日は松中打撃統括コーチの指導を受けながら、最後まで振り切る意識を確認し「感覚は良かった」と話