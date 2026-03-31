4年ぶりに開幕3連勝を飾った広島は、きょう31日から敵地・神宮で同じく開幕3連勝のヤクルトと3連戦に臨む。開幕カードの中日戦で無安打に終わった中村奨成外野手（26）が再始動を期した。ヤクルト戦では昨季、セ・リーグ5球団で最も高い対戦打率・348をマーク。「とにかく打つだけ。早く一本出せるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。中村奨の口は重く、表情もさすがに硬かった。中日との開幕3連戦。1〜8番まで不動だった