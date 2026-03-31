31日の西武戦（ベルーナドーム）に先発するオリックスの高島が、年間を通してのローテーション死守を誓った。昨季も開幕3戦目の先発に抜てきされたが、5月初めに出場選手登録を抹消され、以降は中継ぎとロング救援の起用が大半だった。任されたのは6連戦の初戦。「5回と言わず6、7回しっかり投げたい」と救援陣の負担軽減もミッションの一つだ。球速はオープン戦で自己最速を2キロ更新する154キロを計測した。「真っすぐの強さ