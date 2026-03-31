ヤマハ新型「“お手軽”スクーター」が画期的すぎる！ヤマハは2025年12月22日、原付一種クラスに相当する新型の電動スクーター「JOGE（ジョグイー）」の先行販売を開始しました。新型ジョグイーは、厳格化する排出ガス規制を背景に、都市部における次世代のスタンダードな移動手段として企画された戦略的な電動モデルです。【画像】超カッコいい！ これがヤマハの「新型スクーター」です！（13枚）対象エリアは、バッテリー