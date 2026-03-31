新潟県独自の支援制度で新潟水俣病の被害者支援の対象を拡大します。【県の担当者】「阿賀野川の魚介類を多食したことに伴う健康不安を抱える者を支援するための施策を強化し、県として被害者に寄り添った施策を展開したい」『阿賀野川流域健康支援手当』と名づけられた新たな制度は、被害者団体の要望を受け、支援対象を拡大するために創設。認定患者への国の支援とは別に、県が独自に支給している『新潟水俣病福祉手当』でも対象