米ホワイトハウスのレビット報道官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は30日の記者会見で、5月中旬に中国で予定する米中首脳会談前に、ベセント財務長官や米通商代表部（USTR）のグリア代表が中国で閣僚級協議を開く可能性を示した。具体的な日程には言及しなかった。レビット氏は「閣僚級が大統領に先立って訪中することを想定している」と話した。閣僚級協議では、両国の貿易摩擦の解消