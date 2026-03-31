【ニューヨーク＝木瀬武】３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比４９・５０ドル高の４万５２１６・１４ドルだった。値上がりは３営業日ぶり。前週の下落の反動で買い戻しの動きが先行したが、原油高への警戒から午後にかけて上げ幅を縮小した。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１５３・７２ポイント安の２万７９４・６４だった。