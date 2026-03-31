巨人・田中将大投手（３７）と楽天からＦＡ加入した則本昂大投手（３５）が１３年ぶりの“共闘カード”で好スタートを切る。３０日、２人はＧ球場で調整。田中将は４月１日・中日戦（バンテリンＤ）、則本は同２日の同戦で先発予定で、同カードでの先発は楽天時代の１３年９月以来となる。敵地はホームランウィングが新設されてコンパクトになったが、移籍後初登板となる右腕は「小さくなる必要はない。攻めるところは攻めないと