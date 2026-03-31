「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のキーボード・藤澤涼架が自身も出演したＴＢＳ系ドラマ「リブート」のオフショットを披露した。藤澤は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「リブートありがとうございました昨夜色んな気持ちが込み上げてきて、最終話何度も観返してました」と書き始めた。そして、「撮影期間は反省の日々でしたが、、、演者の皆さん、監督やスタッフの皆さんにパワーをいただきながら霧矢と