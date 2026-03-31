NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4557.50（+33.20+0.73%） 金６月限は続伸。時間外取引は、ドル高が圧迫要因になったが、米大統領がイラン合意の可能性を示唆したことを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、ドル高や株安を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS