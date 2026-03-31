NY株式30日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均45216.14（+49.50+0.11%） S＆P5006343.72（-25.13-0.39%） ナスダック20794.64（-153.72-0.73%） CME日経平均先物51020（大証終比：-1030-2.02%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高。ナスダックは大幅安となった。引き続き中東情勢に神経質になっている中、序盤はトランプ大統領の発言に反応し、反発して始まった。 大統