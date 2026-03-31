米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.832（-0.080） 米10年債4.346（-0.082） 米30年債4.906（-0.059） 期待インフレ率2.311（-0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。本日はパウエル議長の発言が伝わり、利回りを押し下げていた。議長は「ＦＯＭＣは２％のインフレ目標を達成するだろう。現在の労働市場には困難が見受けられる。金融政策