3月27日（金）に放送された特番『千鳥ナイト』。その第２部で大悟がMCを務めた「ライフイズBET」では、出演者たちが脳汁をドバドバ大噴出！普段のイメージをかなぐり捨てる場面が続出した。 8人の勝負師たちが挑むのは、日常の“あるある行動”を観察し、その先を2択で予想して小判をBETするという、クイズとギャンブルをミックスした遊戯「ライフイズBET」。大悟は大のギャンブル好きだが、吉村（平成ノブシコブシ）に