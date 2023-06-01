3月30日にNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送がスタートした。本作は医療の世界に新たな風を吹かすトレインドナース（正規に訓練された看護師）として、“看護師”という職業の確立に大きく貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにした女性バディの物語。前作の『ばけばけ』と同じく、文明開花が急速に進む明治の時代が舞台となっているが、映し出される絵はガラッと変わるだろう。 参考：『風、薫る』第2話、