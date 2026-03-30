韓国のダーマコスメティックブランド「メディヒール（MEDIHEAL）」が、「スクエアセラム」（全4種、各40mL 各2420円）を3月31日から販売する。また「トナーパッド 14枚入りパウチ」（全4種、各28mL 各440円）を発売した。全国のバラエティショップ、GMSなどで順次取り扱う。【画像をもっと見る】同ブランドは、シートマスクやトナーパッドのスキンケアアイテムを展開し、肌悩みによって選べるラインナップが特徴だ。新提案する