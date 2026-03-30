「シロ（SHIRO）」が、クレンジングやスキンケアを揃える「ルバーブハマナス」シリーズをリニューアルする。クレンジングウォーターとオイル美容液に、2種のフェイスミストを加え、4月9日からオンラインストアおよび全国の直営店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】ビタミンC豊富なハマナス果実の恵みから生まれた同シリーズは、酷暑や長雨の影響から原料である北海道興部町（おこっぺちょう）産ハマナスの花びらの収穫量減少