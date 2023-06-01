■ＷＴＯＫＹＯ 1,949円(+400円、+25.8％) ストップ高 ＷＴＯＫＹＯ [東証Ｇ]がストップ高。前週末27日取引終了後、ＳＢＩホールディングス [東証Ｐ]と資本・業務提携すると発表した。ＷＴＯＫＹＯが持つ東京ガールズコレクション（TGC）の発信力と、ＳＢＩがメディア関連事業において創出・保有するIP・コンテンツを掛け合わせることでシナジーを発揮する狙いがある。ＳＢＩはＷＴＯＫＹＯの一部