侍ジャパンの一員としてWBCに出場したロッテ・種市が、今週末にも実戦復帰する。サブロー監督が「下（ファーム）で投げる」と明かした。WBCで本来の先発ではなく、中継ぎとして起用されたこともあり、やや調整が遅れていたが、28日にブルペン投球を実施。指揮官は「投手コーディネーターと話してプランを組んでいるので、その通りやると思います」とした。