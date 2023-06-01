◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断昨年のダービー時には完成された体つきになっていたクロワデュノールですが、その後のフランス遠征を挟んで新たなパワーが加わりました。肩のボリュームがアップしたことで前肢にしっかり体重を乗せて立てるようになった。その一方、昨秋の凱旋門賞できつい競馬を経験したせいか、顔つきが険しい。前走ジャパンC時ほどではありませんが、尾にも少し力みが見られます。毛ヅヤは良好。4カ月の休養明