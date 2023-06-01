◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断父ゴールドシップ譲りの負けん気の強さを顔つきで表すメイショウタバル。ところが今回は表情が一変。涼しい目で穏やかに耳を立てながら適度にハミを受けています。3カ月の休養中、タバルに何が起きたのか。力みのない、リラックスした立ち姿に触れ、キツネにつままれたような気分です。ただし、トレセンでどれだけ落ち着いていようと、競馬場に行くとひょう変するのがタバル。気持ちが前へ前へと