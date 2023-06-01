大相撲で現役を引退した元幕内力士による1日限りのトーナメント戦「ヤメ力士超相撲」（6月6日、アリーナ立川立飛）の発表会見が30日、都内で開かれ、元関脇でタレントの豊ノ島らが出席した。競技の普及、発展などが目的。優勝賞金は100万円で、元大関・把瑠都のカイド・ホーベルソン氏ら10人がガチンコで勝負する。豊ノ島は「現役力士は輝いていて格好いいなと思った。もう一回、自分も輝いてみたいなという思いで出場を決めた