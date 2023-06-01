DeNAの相川新監督が4戦目での初勝利を誓った。3年ぶりに開幕3連敗を喫し、31日からは敵地・京セラドームで前年覇者の阪神に挑む。「勝つ。それだけ。“挑戦”ということでスタートしている。まずは（白星を）一つ取ることが何より重要」と必勝を期す。初戦に先発するデュプランティエは新天地での初登板がいきなり古巣対決となり「（阪神時代に）多くの良い思い出がある。とても熱く情熱的なファンの前でプレーできるのが楽